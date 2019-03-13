В Новосибирской области посудомойка в школе избила восьмиклассницу





По словам матери пострадавшей девочки, которая работает в учебном учреждении завхозом, у школьницы диагностированы синяки и отеки. Дочь случайно оказалась втянутой в конфликт. Все дело в том, что ее младшая сестра и ее одноклассница, родственница сотрудницы столовой, не нашли общего языка. Девочка решила вмешаться после очередной ссоры и рассказала обо всем классному руководителю. Дочь посудомойки отправилась к своей маме, а та решила разобраться во всем самостоятельно.Все травмы зафиксировали судмедэксперты. Отмечается, что девочку столкнули со ступенек, больше всего пострадал палец правой руки. Сотрудники полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело.