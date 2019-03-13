В Новосибирской области посудомойка в школе избила восьмиклассницу
В Новосибирской области женщина, работающая в школе на должности посудомойки, избила восьмиклассницу. Инцидент прошел в одном из сел региона. После ЧП женщина написала заявление на увольнение.
По словам матери пострадавшей девочки, которая работает в учебном учреждении завхозом, у школьницы диагностированы синяки и отеки. Дочь случайно оказалась втянутой в конфликт. Все дело в том, что ее младшая сестра и ее одноклассница, родственница сотрудницы столовой, не нашли общего языка. Девочка решила вмешаться после очередной ссоры и рассказала обо всем классному руководителю. Дочь посудомойки отправилась к своей маме, а та решила разобраться во всем самостоятельно.
Все травмы зафиксировали судмедэксперты. Отмечается, что девочку столкнули со ступенек, больше всего пострадал палец правой руки. Сотрудники полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело.
По словам матери пострадавшей девочки, которая работает в учебном учреждении завхозом, у школьницы диагностированы синяки и отеки. Дочь случайно оказалась втянутой в конфликт. Все дело в том, что ее младшая сестра и ее одноклассница, родственница сотрудницы столовой, не нашли общего языка. Девочка решила вмешаться после очередной ссоры и рассказала обо всем классному руководителю. Дочь посудомойки отправилась к своей маме, а та решила разобраться во всем самостоятельно.
Все травмы зафиксировали судмедэксперты. Отмечается, что девочку столкнули со ступенек, больше всего пострадал палец правой руки. Сотрудники полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:02