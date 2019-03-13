«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой
Популярная российская исполнительница Диана Гурцкая приняла участие в съемках документального фильма телеканала НТВ, посвященного Алле Пугачевой. Певица рассказала журналистам о своем первом знакомстве с Примадонной и как она боялась к ней подойти.
Звезда отечественной эстрады Алла Борисовна через несколько недель отпразднует свое 70-летие. Сейчас активно идет подготовка к юбилейному концерту артистки, а российские телеканалы заняты съемками документальных фильмов о «женщине, которая поет». В одном из таких проектов телеканала НТВ и поучаствовала Диана Гурцкая.
Вспоминая о Пугачевой, певица призналась, что, оказавшись рядом с кумиром, не решалась к ней подойти. Она благодарна за знакомство с ней своему брату Роберту, который уговорил сестру пойти на контакт с артисткой. Диана Гурцкая сначала сопротивлялась: «Нет, не надо беспокоить, ты что», однако все же пошла с братом, а когда он представил сестру Алле Борисовне, она улыбнулась и сказала: «А ты меня беспокой и не переживай».
Большой сольный концерт в честь юбилея виновница торжества даст в Кремлевском дворце. Выступление должно стать последним, так как Алла Пугачева намерена уйти со сцены, которой посвятила практически всю свою жизнь.
Звезда отечественной эстрады Алла Борисовна через несколько недель отпразднует свое 70-летие. Сейчас активно идет подготовка к юбилейному концерту артистки, а российские телеканалы заняты съемками документальных фильмов о «женщине, которая поет». В одном из таких проектов телеканала НТВ и поучаствовала Диана Гурцкая.
Вспоминая о Пугачевой, певица призналась, что, оказавшись рядом с кумиром, не решалась к ней подойти. Она благодарна за знакомство с ней своему брату Роберту, который уговорил сестру пойти на контакт с артисткой. Диана Гурцкая сначала сопротивлялась: «Нет, не надо беспокоить, ты что», однако все же пошла с братом, а когда он представил сестру Алле Борисовне, она улыбнулась и сказала: «А ты меня беспокой и не переживай».
Большой сольный концерт в честь юбилея виновница торжества даст в Кремлевском дворце. Выступление должно стать последним, так как Алла Пугачева намерена уйти со сцены, которой посвятила практически всю свою жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:17