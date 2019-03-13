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«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой

Популярная российская исполнительница Диана Гурцкая приняла участие в съемках документального фильма телеканала НТВ, посвященного Алле Пугачевой. Певица рассказала журналистам о своем первом знакомстве с Примадонной и как она боялась к ней подойти.
«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой

Звезда отечественной эстрады Алла Борисовна через несколько недель отпразднует свое 70-летие. Сейчас активно идет подготовка к юбилейному концерту артистки, а российские телеканалы заняты съемками документальных фильмов о «женщине, которая поет». В одном из таких проектов телеканала НТВ и поучаствовала Диана Гурцкая.

Вспоминая о Пугачевой, певица призналась, что, оказавшись рядом с кумиром, не решалась к ней подойти. Она благодарна за знакомство с ней своему брату Роберту, который уговорил сестру пойти на контакт с артисткой. Диана Гурцкая сначала сопротивлялась: «Нет, не надо беспокоить, ты что», однако все же пошла с братом, а когда он представил сестру Алле Борисовне, она улыбнулась и сказала: «А ты меня беспокой и не переживай».

Большой сольный концерт в честь юбилея виновница торжества даст в Кремлевском дворце. Выступление должно стать последним, так как Алла Пугачева намерена уйти со сцены, которой посвятила практически всю свою жизнь.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:17

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