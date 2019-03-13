«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой

Звезда отечественной эстрады Алла Борисовна через несколько недель отпразднует свое 70-летие. Сейчас активно идет подготовка к юбилейному концерту артистки, а российские телеканалы заняты съемками документальных фильмов о «женщине, которая поет». В одном из таких проектов телеканала НТВ и поучаствовала Диана Гурцкая.Вспоминая о Пугачевой, певица призналась, что, оказавшись рядом с кумиром, не решалась к ней подойти. Она благодарна за знакомство с ней своему брату Роберту, который уговорил сестру пойти на контакт с артисткой. Диана Гурцкая сначала сопротивлялась: «Нет, не надо беспокоить, ты что», однако все же пошла с братом, а когда он представил сестру Алле Борисовне, она улыбнулась и сказала: «А ты меня беспокой и не переживай».Большой сольный концерт в честь юбилея виновница торжества даст в Кремлевском дворце. Выступление должно стать последним, так как Алла Пугачева намерена уйти со сцены, которой посвятила практически всю свою жизнь.