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ООН высказалась об атмосфере запугивания перед выборами в Украине

ООН опубликовала доклад об атмосфере запугивания перед мартовскими выборами в Украине. Миссия рассказала о нападениях на журналистов и активистов, а также церковном вопросе.
ООН высказалась об атмосфере запугивания перед выборами в Украине

Управление УВКПЧ от ООН обнародовало доклад, касающийся соблюдения прав граждан Украины накануне президентских выборов. Верховный комиссар отметил, что власти создали в стране атмосферу запугивания. Открыто говорить о несогласии с политиками людям весьма трудно.

На сегодняшний день в Украине существует тенденция нападений на гражданских активистов и представителей независимой прессы. Их организовывают зачастую правые радикалы, однако власти не спешат наказывать правонарушителей.

Православные общины в стране стали разобщёнными после получения автокефалии. Церковные противоречия сильно обострились, отметили в ООН.

Организация считает, что политическая среда Украины обостряет напряжение и значительно повлияет на выборы 31 марта. Напомним, что среди кандидатов лидируют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Пётр Порошенко.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:52

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