ООН высказалась об атмосфере запугивания перед выборами в Украине





Управление УВКПЧ от ООН обнародовало доклад, касающийся соблюдения прав граждан Украины накануне президентских выборов. Верховный комиссар отметил, что власти создали в стране атмосферу запугивания. Открыто говорить о несогласии с политиками людям весьма трудно.На сегодняшний день в Украине существует тенденция нападений на гражданских активистов и представителей независимой прессы. Их организовывают зачастую правые радикалы, однако власти не спешат наказывать правонарушителей.Православные общины в стране стали разобщёнными после получения автокефалии. Церковные противоречия сильно обострились, отметили в ООН.Организация считает, что политическая среда Украины обостряет напряжение и значительно повлияет на выборы 31 марта. Напомним, что среди кандидатов лидируют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Пётр Порошенко.