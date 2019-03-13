ООН высказалась об атмосфере запугивания перед выборами в Украине
ООН опубликовала доклад об атмосфере запугивания перед мартовскими выборами в Украине. Миссия рассказала о нападениях на журналистов и активистов, а также церковном вопросе.
Управление УВКПЧ от ООН обнародовало доклад, касающийся соблюдения прав граждан Украины накануне президентских выборов. Верховный комиссар отметил, что власти создали в стране атмосферу запугивания. Открыто говорить о несогласии с политиками людям весьма трудно.
На сегодняшний день в Украине существует тенденция нападений на гражданских активистов и представителей независимой прессы. Их организовывают зачастую правые радикалы, однако власти не спешат наказывать правонарушителей.
Православные общины в стране стали разобщёнными после получения автокефалии. Церковные противоречия сильно обострились, отметили в ООН.
Организация считает, что политическая среда Украины обостряет напряжение и значительно повлияет на выборы 31 марта. Напомним, что среди кандидатов лидируют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Пётр Порошенко.
Управление УВКПЧ от ООН обнародовало доклад, касающийся соблюдения прав граждан Украины накануне президентских выборов. Верховный комиссар отметил, что власти создали в стране атмосферу запугивания. Открыто говорить о несогласии с политиками людям весьма трудно.
На сегодняшний день в Украине существует тенденция нападений на гражданских активистов и представителей независимой прессы. Их организовывают зачастую правые радикалы, однако власти не спешат наказывать правонарушителей.
Православные общины в стране стали разобщёнными после получения автокефалии. Церковные противоречия сильно обострились, отметили в ООН.
Организация считает, что политическая среда Украины обостряет напряжение и значительно повлияет на выборы 31 марта. Напомним, что среди кандидатов лидируют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Пётр Порошенко.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:52