Размер среднего чека увеличился в феврале текущего года на 2,3%





В сообщении исследовательской компании «Ромир» отмечается, что размер среднего чека в феврале менялся. За период 2015—2016 годов он уменьшался относительно значений января. При этом в 2017—2018 гг. отмечается повышение среднего чека в сравнении с прошлым месяцем, хотя он не превышает 1%. В прошлом феврале показатель увеличения составил 2,3%, при этом достигнув значения – 573 рубля. Это является рекордным значением для данного месяца за последние годы. Андрей Милехин, выступающий президентом исследовательского холдинга «Ромир», отметил, что такое резкое увеличение среднего чека обусловлено повышением НДС, ставшим причиной повышения цен.На территории Москвы средний чек составил плюс 2 процента (761 рубль), в Санкт-Петербурге – плюс 2,5 процента (736 рублей). При этом годовое уменьшение показателя в Москве достигло – минус 0,7%, в СПб – минус 4,2%.