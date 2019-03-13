Росстат может пересмотреть методы расчета реальных доходов населения





Статистические данные о доходах населения РФ давно вызывают недоумение экономистов. Согласно сведениям Росстата, реальная прибыль граждан страны падает уже на протяжении пятилетнего периода - 2014-2018 годов, оставаясь ниже коэффициента докризисного 2013-го. Динамика показателей расходится с реальными зарплатами россиян и возрастающим с мая 2017-го оборотом розничной торговли. Ситуацию не изменило и повышение зарплат на 6,8%.Силуанов раскритиковал методику расчетов доходов населения, назвав ее «непрозрачной» и «некачественной». Формулы, используемые Росстатом для оценки материального состояния россиян, давно устарели, требуют пересмотра и усовершенствования. Орешкин не соглашался с главой Минфина, считая методологию ведомства универсальной и основанной на международных стандартах. Однако на днях министр экономразвития заявил, что Росстат рассмотрит и обсудит все замечания экспертов в максимально публичном режиме.