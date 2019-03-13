АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Росстат может пересмотреть методы расчета реальных доходов населения

Антон Силуанов, возглавляющий Минфин РФ, предложил Росстату изменить методику расчета реального дохода россиян, так как старая вызывает сомнения. Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин организовал публичные обсуждения спорного вопроса.
Росстат может пересмотреть методы расчета реальных доходов населения

Статистические данные о доходах населения РФ давно вызывают недоумение экономистов. Согласно сведениям Росстата, реальная прибыль граждан страны падает уже на протяжении пятилетнего периода - 2014-2018 годов, оставаясь ниже коэффициента докризисного 2013-го. Динамика показателей расходится с реальными зарплатами россиян и возрастающим с мая 2017-го оборотом розничной торговли. Ситуацию не изменило и повышение зарплат на 6,8%.

Силуанов раскритиковал методику расчетов доходов населения, назвав ее «непрозрачной» и «некачественной». Формулы, используемые Росстатом для оценки материального состояния россиян, давно устарели, требуют пересмотра и усовершенствования. Орешкин не соглашался с главой Минфина, считая методологию ведомства универсальной и основанной на международных стандартах. Однако на днях министр экономразвития заявил, что Росстат рассмотрит и обсудит все замечания экспертов в максимально публичном режиме.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игровой смартфон Black Shark 2
Максим Галкин попросил журналистов не
Экс-участница «Дома-2» Анастасия
В Ленобласти 10-летний школьник спас
Росстат может пересмотреть методы
Шоумен Сергей Шнуров публично разорвал
На Ольгу Бузову и Николая Баскова
Певица Ирина Салтыкова раскритиковала
Инсайдеры раскрыли характеристики и
Дана Борисова рассказала о примирении
Под Петербургом обнаружили убитой
В Адыгее женщину лишили родительских
В Москве неизвестные изнасиловали и
Volkswagen готовит «жемчужину
Конгресс США принял закон о раскрытии
Вдова Табакова Марина Зудина рассказала
В Москве женщина ногами насмерть забила
Учёные объяснили причины частых
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости