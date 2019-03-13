Росстат может пересмотреть методы расчета реальных доходов населения
Антон Силуанов, возглавляющий Минфин РФ, предложил Росстату изменить методику расчета реального дохода россиян, так как старая вызывает сомнения. Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин организовал публичные обсуждения спорного вопроса.
Статистические данные о доходах населения РФ давно вызывают недоумение экономистов. Согласно сведениям Росстата, реальная прибыль граждан страны падает уже на протяжении пятилетнего периода - 2014-2018 годов, оставаясь ниже коэффициента докризисного 2013-го. Динамика показателей расходится с реальными зарплатами россиян и возрастающим с мая 2017-го оборотом розничной торговли. Ситуацию не изменило и повышение зарплат на 6,8%.
Силуанов раскритиковал методику расчетов доходов населения, назвав ее «непрозрачной» и «некачественной». Формулы, используемые Росстатом для оценки материального состояния россиян, давно устарели, требуют пересмотра и усовершенствования. Орешкин не соглашался с главой Минфина, считая методологию ведомства универсальной и основанной на международных стандартах. Однако на днях министр экономразвития заявил, что Росстат рассмотрит и обсудит все замечания экспертов в максимально публичном режиме.
Статистические данные о доходах населения РФ давно вызывают недоумение экономистов. Согласно сведениям Росстата, реальная прибыль граждан страны падает уже на протяжении пятилетнего периода - 2014-2018 годов, оставаясь ниже коэффициента докризисного 2013-го. Динамика показателей расходится с реальными зарплатами россиян и возрастающим с мая 2017-го оборотом розничной торговли. Ситуацию не изменило и повышение зарплат на 6,8%.
Силуанов раскритиковал методику расчетов доходов населения, назвав ее «непрозрачной» и «некачественной». Формулы, используемые Росстатом для оценки материального состояния россиян, давно устарели, требуют пересмотра и усовершенствования. Орешкин не соглашался с главой Минфина, считая методологию ведомства универсальной и основанной на международных стандартах. Однако на днях министр экономразвития заявил, что Росстат рассмотрит и обсудит все замечания экспертов в максимально публичном режиме.
Экономика / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54