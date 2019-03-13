Игровой смартфон Black Shark 2 оборудуют «киберспортивным аккумулятором»
Новый мобильный аппарат Black Shark второго поколения, позиционирующийся как игровой гаджет, наделят «киберспортивным аккумулятором». Благодаря оптимизации цикличности батареи на 60% повышается ее работоспособность.
Информацией о грядущей новинке поделился топ-менеджер компании, показав изображение, являющееся, судя по графике, скриншотом из рекламного ролика аппарата. Картинка подтверждает слухи о постройке устройства на базе Snapdragon 855 и наличии в нем 12 ГБ ОЗУ, а также системы жидкостного охлаждения.
Особенностью игрового Black Shark 2 является аккумулятор, названный производителем «киберспортивным». Разработчики оптимизировали алгоритмы циклов разрядки и подзарядки батареи смартфона, ее химический состав, благодаря чему удалось повысить работоспособность АКБ на 60%.
Информацией о грядущей новинке поделился топ-менеджер компании, показав изображение, являющееся, судя по графике, скриншотом из рекламного ролика аппарата. Картинка подтверждает слухи о постройке устройства на базе Snapdragon 855 и наличии в нем 12 ГБ ОЗУ, а также системы жидкостного охлаждения.
Особенностью игрового Black Shark 2 является аккумулятор, названный производителем «киберспортивным». Разработчики оптимизировали алгоритмы циклов разрядки и подзарядки батареи смартфона, ее химический состав, благодаря чему удалось повысить работоспособность АКБ на 60%.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:04