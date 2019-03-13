Конгресс США принял закон о раскрытии доходов Владимира Путина и его окружения





Законопроект внесли в американский Конгресс на рассмотрение в конце февраля. Подготовкой соответствующего доклада должен заняться руководитель Национальной разведки США при содействии Госсекретаря и главы Минфина. На сбор информации об активах Путина и ближайших к нему чиновников и «олигархов» ответственному за это лицу выделили 180 дней, начиная с момента вступления закона в юридическую силу.Данный документ палата представителей Конгресса приняла наряду с другими проектами, касающимися России. В них озвучены инициативы о введении антироссийских санкций в связи с убийством Бориса Немцова, о запрете признавать Крым частью РФ. В один из документов внесены требования о подготовке доклада по оценке планов Кремля и наличия вероятных угроз для НАТО и США со стороны Москвы. Законопроекты вступят в силу после утверждения сенатом и подписания президентом.