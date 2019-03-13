Дана Борисова рассказала о примирении со своей дочерью Полиной

По словам ведущей, они совершенно случайно встретились в спортзале. Во время совместных занятий физическими упражнениями они смогли примириться. Звезда отметила, что у наследницы разрядился гаджет. Знаменитость пригласила Полину к себе домой, чтобы та смогла зарядить телефон.Ведущей пришлось оставить дочь одну, так как ей надо было ехать на съёмки. Когда Борисова вернулась домой, к своему удивлению она увидела, что наследница ещё дома. Девочка расстелила в своей комнате кровать и уложилась спать. Звезда отметила, что она счастлива, так как после их примирения не возникло конфликта с отцом девочки.