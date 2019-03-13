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Дана Борисова рассказала о примирении со своей дочерью Полиной

Дана Борисова ранее рассказывала, что длительное время у нее были сложные отношения с дочкой Полиной. Сейчас ведущая с радостью сообщила журналистам, что она помирилась с наследницей.
Дана Борисова рассказала о примирении со своей дочерью Полиной

По словам ведущей, они совершенно случайно встретились в спортзале. Во время совместных занятий физическими упражнениями они смогли примириться. Звезда отметила, что у наследницы разрядился гаджет. Знаменитость пригласила Полину к себе домой, чтобы та смогла зарядить телефон.

Ведущей пришлось оставить дочь одну, так как ей надо было ехать на съёмки. Когда Борисова вернулась домой, к своему удивлению она увидела, что наследница ещё дома. Девочка расстелила в своей комнате кровать и уложилась спать. Звезда отметила, что она счастлива, так как после их примирения не возникло конфликта с отцом девочки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:20

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