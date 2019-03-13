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Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила, что певица находится в реанимации на искусственном дыхании

Анна Исаева, являющаяся пиар-директором Юлии Началовой, сообщила фанатам в соцсети Instagram, что 38-летняя певица госпитализирована в столичную клинику. По ее словам, состояние исполнительницы песен очень тяжелое и поэтому она находится в реанимационном отделении.
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила, что певица находится в реанимации на искусственном дыхании

Есть информация, что Началова не в состоянии дышать и поэтому медики ее подключили к прибору ИВЛ. С певицей в клинике постоянно находятся родители, однако они не хотят с кем-либо общаться. Исаева опубликовала с Сети снимок артистки и Николая Баскова, сделанный шесть лет назад во время записи композиции «Молитва». По словам пиар-директора, вокалистка спела данную песню «божественно красиво». Исаева сфотографировала артистов случайно и сохранила эту публикацию. Поклонники стали желать Началовой скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что вследствие резкого скачка уровня сахара певица была госпитализирована в клинику. У Юлии Началовой также обострилась подагра, которой она страдает на протяжении многих лет. Из-за данного недуга на руках звезды образовались шишки, и поэтому она их прячет под перчатками или одеждой с удлиненными рукавами. Из-за постоянного приема лекарств у артистки также ухудшилось состояние волос.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:32

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