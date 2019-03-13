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Пилот американского штурмовика A-10 «Thunderbolt II» сбил истребители F-16 и F-22

Пилот американского штурмового самолёта A-10 «Thunderbolt II», по всей видимости, смог сбить истребители F-16, а также F-22. Про это свидетельствуют соответствующие отметки, имеющиеся на боевом самолёте.
Пилот американского штурмовика A-10 «Thunderbolt II» сбил истребители F-16 и F-22

Кроме выпущенных ракет, а также сброшенных бомб, среди обозначений просматриваются истребители F-16, а также F-22. Пока не была получена какая-либо подробная информация по этому поводу. При этом пользователи соцсетей успели высмеять пилота США, записавшего на свой счёт уничтожение боевых самолётов. Стоит отметить, что один из них находится только на вооружении ВВС Соединённых Штатов. Речь идёт о версии F-22. Эксперты не могут понять, что означают отметки, имеющиеся на штурмовом самолёте A-10 «Thunderbolt II». Есть мнение, что речь идёт о самолётах, с которыми пилот штурмовика выполнял боевые задачи. Но данные тенденции раньше не замечали.

Данное фото сделал фотограф Питер Стиухауэр. К этой фотографии отсутствуют какие-либо комментарии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:11

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