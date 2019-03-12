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В Сети опубликовали первое фото аккумулятора Samsung Galaxy A20 емкостью 3 000 мА•ч

В Сети появился первый снимок аккумулятора мобильного устройства Samsung Galaxy A20, получившего емкость 3000 мА•ч. По мнению экспертов, это нормальный показатель для бюджетных новинок.

В Сети опубликовали первое фото аккумулятора Samsung Galaxy A20 емкостью 3 000 мА•ч

Изображение аккумуляторной батареи для очередной новинки обнародовал интернет-ресурс Slashleaks. По некоторым данным, новый продукт южнокорейской корпорации может стать устройством программы Android Go со слабыми техническими характеристиками.

Согласно неподтвержденным данным, новинка может получить 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7904, дисплей диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Точная информация станет известна после официальной презентации Samsung Galaxy A20, которая должна состояться в скором времени.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:38

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