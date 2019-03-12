В Сети опубликовали первое фото аккумулятора Samsung Galaxy A20 емкостью 3 000 мА•ч
В Сети появился первый снимок аккумулятора мобильного устройства Samsung Galaxy A20, получившего емкость 3000 мА•ч. По мнению экспертов, это нормальный показатель для бюджетных новинок.
Изображение аккумуляторной батареи для очередной новинки обнародовал интернет-ресурс Slashleaks. По некоторым данным, новый продукт южнокорейской корпорации может стать устройством программы Android Go со слабыми техническими характеристиками.
Согласно неподтвержденным данным, новинка может получить 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7904, дисплей диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Точная информация станет известна после официальной презентации Samsung Galaxy A20, которая должна состояться в скором времени.
Изображение аккумуляторной батареи для очередной новинки обнародовал интернет-ресурс Slashleaks. По некоторым данным, новый продукт южнокорейской корпорации может стать устройством программы Android Go со слабыми техническими характеристиками.
Согласно неподтвержденным данным, новинка может получить 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7904, дисплей диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Точная информация станет известна после официальной презентации Samsung Galaxy A20, которая должна состояться в скором времени.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:38