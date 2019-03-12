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Самолет ВВС США совершил разведку у берегов Крыма

Самолет ВВС США 12 марта осуществил разведку вдоль побережья Черного моря. Воздушное судно Boeing RC-135V Rivet Joint находилось возле берегов Крыма около шести часов.
Самолет ВВС США совершил разведку у берегов Крыма

Как сообщает «Слово и дело», аппарат Соединенных Штатов поднялся с авиабазы, расположенной в одном из восточных пунктов ВМС НАТО в Средиземном море, рядом с островом Крит. После этого судно «изучало» акваторию Черного моря, находясь в воздухе примерно шесть часов. Boeing RC-135V Rivet Joint совершил облет западного мыса полуострова Тарханкут, Южного берега Крыма и Керченского пролива.

Иностранная разведка все чаще появляется у границ РФ в последнее время. Повышенный интерес у авиации НАТО вызывают стратегически важные объекты Минобороны. Разведывательные полеты совершаются не только специализированными самолетами, но и беспилотными летательными аппаратами.

Только в 2018 году российским военным удалось зафиксировать около 900 000 «вторжений» разведчиков государств, являющихся членами НАТО, возле российских границ. Эксперты полагают, что в нынешнем году показатель может увеличиться до 1 миллиона летательных устройств.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:55

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