Самолет ВВС США совершил разведку у берегов Крыма
Самолет ВВС США 12 марта осуществил разведку вдоль побережья Черного моря. Воздушное судно Boeing RC-135V Rivet Joint находилось возле берегов Крыма около шести часов.
Как сообщает «Слово и дело», аппарат Соединенных Штатов поднялся с авиабазы, расположенной в одном из восточных пунктов ВМС НАТО в Средиземном море, рядом с островом Крит. После этого судно «изучало» акваторию Черного моря, находясь в воздухе примерно шесть часов. Boeing RC-135V Rivet Joint совершил облет западного мыса полуострова Тарханкут, Южного берега Крыма и Керченского пролива.
Иностранная разведка все чаще появляется у границ РФ в последнее время. Повышенный интерес у авиации НАТО вызывают стратегически важные объекты Минобороны. Разведывательные полеты совершаются не только специализированными самолетами, но и беспилотными летательными аппаратами.
Только в 2018 году российским военным удалось зафиксировать около 900 000 «вторжений» разведчиков государств, являющихся членами НАТО, возле российских границ. Эксперты полагают, что в нынешнем году показатель может увеличиться до 1 миллиона летательных устройств.
Как сообщает «Слово и дело», аппарат Соединенных Штатов поднялся с авиабазы, расположенной в одном из восточных пунктов ВМС НАТО в Средиземном море, рядом с островом Крит. После этого судно «изучало» акваторию Черного моря, находясь в воздухе примерно шесть часов. Boeing RC-135V Rivet Joint совершил облет западного мыса полуострова Тарханкут, Южного берега Крыма и Керченского пролива.
Иностранная разведка все чаще появляется у границ РФ в последнее время. Повышенный интерес у авиации НАТО вызывают стратегически важные объекты Минобороны. Разведывательные полеты совершаются не только специализированными самолетами, но и беспилотными летательными аппаратами.
Только в 2018 году российским военным удалось зафиксировать около 900 000 «вторжений» разведчиков государств, являющихся членами НАТО, возле российских границ. Эксперты полагают, что в нынешнем году показатель может увеличиться до 1 миллиона летательных устройств.
Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:55