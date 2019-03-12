АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram снимком с нелепой причёской и макияжем

Молодая проектная мать Алёна Рапунцель опозорилась перед подписчиками в Instagram нелепой причёской и ужасным макияжем. Помимо прочего, на фото девушка предстала перед публикой практически обнажённой, прикрыв грудь бюстгальтером, бретели которого спадали с плеч.
Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram снимком с нелепой причёской и макияжем

Алёна Рапунцель уже достаточно комфортно чувствует себя в роли матери, а также заметно «выросла» в глазах других участников «Дома-2». Девушка активно общается с фанатами в социальных сетях, а недавно опозорилась перед ними, выставив на всеобщее обозрение нелепый снимок в нижнем белье с жуткой причёской и ужасным старомодным макияжем.
Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram снимком с нелепой причёской и макияжем

Под постом сразу появились гневные комментарии и критика. Многие назвали внешний вид Алёны Рапунцель «дешёвым» и «колхозным», поэтому девушка немедленно приняла решение удалить публикацию, дабы не портить настроение самой себе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети продемонстрировали смартфон
Меган Маркл появилась без обручального
Японские учёные отыскали способ для
На женевском автосалоне состоялся дебют
Иосиф Пригожин поздравил Валерию с
В Сети критикуют Ксению Бородину за
Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram
Королевский двор увековечил память о
Представлен ТОП-5 малоизвестных
Ученые планируют создать космический
«Пластика изуродовала»: Анна Седокова
Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались
Модернизованный Haval H7 вышел в
Хейтеры высмеяли странный «тверк»
В Москве Валентин Гафт госпитализирован
Сергей Селин отметит 58-летие в узком
Виктор Добронравов назвал Владимира
Новый смартфон Samsung можно носить на
Милена Безбородова разделяет
Медики составили список запрещенных при
Ксения Бородина в Instagram попросила
Сделавшая шпагат на купели Анастасия
В Женеве представлены «гибриды» Jeep
Артём Сорока готов заменить Юлию
Эксперты разобрали смартфон Nokia 9
Ольга Бузова может потерять фанатов
Влад Кадони пристаёт к Саше Черно,
Состоялась презентация нового минивэна
Надежда Ермакова может вернуться на
В Москве прощаются с актером Владимиром
Просмотреть все новости