Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram снимком с нелепой причёской и макияжем
Молодая проектная мать Алёна Рапунцель опозорилась перед подписчиками в Instagram нелепой причёской и ужасным макияжем. Помимо прочего, на фото девушка предстала перед публикой практически обнажённой, прикрыв грудь бюстгальтером, бретели которого спадали с плеч.
Алёна Рапунцель уже достаточно комфортно чувствует себя в роли матери, а также заметно «выросла» в глазах других участников «Дома-2». Девушка активно общается с фанатами в социальных сетях, а недавно опозорилась перед ними, выставив на всеобщее обозрение нелепый снимок в нижнем белье с жуткой причёской и ужасным старомодным макияжем.
Под постом сразу появились гневные комментарии и критика. Многие назвали внешний вид Алёны Рапунцель «дешёвым» и «колхозным», поэтому девушка немедленно приняла решение удалить публикацию, дабы не портить настроение самой себе.
Алёна Рапунцель уже достаточно комфортно чувствует себя в роли матери, а также заметно «выросла» в глазах других участников «Дома-2». Девушка активно общается с фанатами в социальных сетях, а недавно опозорилась перед ними, выставив на всеобщее обозрение нелепый снимок в нижнем белье с жуткой причёской и ужасным старомодным макияжем.
Под постом сразу появились гневные комментарии и критика. Многие назвали внешний вид Алёны Рапунцель «дешёвым» и «колхозным», поэтому девушка немедленно приняла решение удалить публикацию, дабы не портить настроение самой себе.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:54