Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram снимком с нелепой причёской и макияжем





Алёна Рапунцель уже достаточно комфортно чувствует себя в роли матери, а также заметно «выросла» в глазах других участников «Дома-2». Девушка активно общается с фанатами в социальных сетях, а недавно опозорилась перед ними, выставив на всеобщее обозрение нелепый снимок в нижнем белье с жуткой причёской и ужасным старомодным макияжем.Под постом сразу появились гневные комментарии и критика. Многие назвали внешний вид Алёны Рапунцель «дешёвым» и «колхозным», поэтому девушка немедленно приняла решение удалить публикацию, дабы не портить настроение самой себе.