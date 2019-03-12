Виктор Добронравов назвал Владимира Этуша легендой человеческого масштаба
Виктор Добронравов охарактеризовал Владимира Этуша как легенду человеческого масштаба. Актёр отметил, что помнит народного артиста по должности ректора в Театральном училище им. Щукина.
Вначале Добронравов обучался у Этуша, а затем они продолжали работать вместе порядка 15 лет. Артист посвятил свою жизнь театру и в 96 лет был известен своими строгостью и юмором.
«Желаю каждому дожить до столь почтенного возраста, а также до самого последнего дня заниматься своим любимым делом. Все профессионалы мечтают о подобной судьбе», - сообщил Добронравов.
Вначале Добронравов обучался у Этуша, а затем они продолжали работать вместе порядка 15 лет. Артист посвятил свою жизнь театру и в 96 лет был известен своими строгостью и юмором.
«Желаю каждому дожить до столь почтенного возраста, а также до самого последнего дня заниматься своим любимым делом. Все профессионалы мечтают о подобной судьбе», - сообщил Добронравов.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:28