Милена Безбородова разделяет пристрастие Алексея Безуса к жёсткому сексу





Милена Безбородова и Алексей Безус уже отвечали на вопросы Ольги Бузовой о том, действительно ли парень ведёт себя в постели как настоящий зверь. Теперь же сама участница «Дома-2» откровенно рассказала об особенностях их интимной жизни, признавшись, что полностью разделяет пристрастие своего парня к жёсткому сексу.Выяснилось, что очень часто в моменты интимной близости, которая никогда не бывает нежной и монотонной, Алексей Безус позволяет себе хорошенько шлёпнуть возлюбленную. В такие моменты, призналась Милена Безбородова, ей бывает страшно, но от этого она заводится ещё больше.