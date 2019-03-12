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Милена Безбородова разделяет пристрастие Алексея Безуса к жёсткому сексу

Милена Безбородова разделяет пристрастие своего парня Алексея Безуса к жёсткому сексу. Девушка откровенно призналась, что возлюбленный часто бьёт её в постели, от чего та заводится ещё больше.
Милена Безбородова разделяет пристрастие Алексея Безуса к жёсткому сексу

Милена Безбородова и Алексей Безус уже отвечали на вопросы Ольги Бузовой о том, действительно ли парень ведёт себя в постели как настоящий зверь. Теперь же сама участница «Дома-2» откровенно рассказала об особенностях их интимной жизни, признавшись, что полностью разделяет пристрастие своего парня к жёсткому сексу.
Милена Безбородова разделяет пристрастие Алексея Безуса к жёсткому сексу

Выяснилось, что очень часто в моменты интимной близости, которая никогда не бывает нежной и монотонной, Алексей Безус позволяет себе хорошенько шлёпнуть возлюбленную. В такие моменты, призналась Милена Безбородова, ей бывает страшно, но от этого она заводится ещё больше.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:27

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