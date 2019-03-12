Ученые планируют создать космический аппарат «Венера-Д» в течение 5-6 лет





Таким образом, запуск «Венеры-Д» собираются осуществить при благоприятных условиях уже в 2026 году. Данный космический аппарат будет продолжать исследование планеты, которая находится ближе к Земле. Работу над данным проектом приостановили в 2014 году. Она была возобновлена в 2015 году.Стоит напомнить, что программу «Венера-Д» Россия осуществляет вместе с США. Ученые деятели собираются исследовать различные аспекты планеты. Для них более интересными являются вулканическая активность, различные особенности, которые присущи для нижних слоёв атмосферы, а также структура ее поверхности.