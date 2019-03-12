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Российский посол в США назвал условие применения ядерного оружие Россией

Российский посол в Соединённых Штатах озвучил условия применения современного ядерного оружия Россией. По словам Анатолия Антонова, этого не произойдёт в случае каких-либо региональных конфликтов.
Российский посол в США назвал условие применения ядерного оружие Россией

Москва готова воспользоваться ядерным оружием, если появится потенциальная угроза существованию государства. Данное заявление российский дипломат сделал в рамках очередной конференции, проходившей на территории Вашингтона в Фонде Карнеги. По словам Анатолия Антонова, Соединённые Штаты в настоящее время не выступают соперником Российской Федерации. Между тем, Москва рассматривает США как партнёра.

Посол заметил, что различные сообщения касательно превентивного ядерного удара, который может нанести РФ, на сегодняшний день являются мифом. По его мнению, на данную тему очень много сфабриковали разных новостей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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