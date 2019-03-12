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Ученые рассказали о выгодах жизни возле черной дыры

Ученые представили гипотетическую ситуацию, в которой Земля оказалась рядом с сверхмассивной черной дырой. Они рассказали о выгодах и недостатках такого положения.
Ученые рассказали о выгодах жизни возле черной дыры

Многие системы находятся по соседству с сверхмассивными черными дырами и это не мешает их существованию, отмечают ученые. Для того, чтобы получить такую ситуацию, необходима немалая доля везения, ведь изменение любого фактора на сотые процента может привести к катастрофе и уничтожению планеты.

Ученые отмечают, в этой ситуации человечество смогло бы получить много дивидендов от своего расположения. В первую очередь, находящаяся рядом черная дыра может служит бесконечным источником энергии, надо лишь научиться правильно ее перерабатывать и направлять. Такое расположение позволит ученым изучать фундаментальные квантовые законы и принципы, что сейчас является крайне проблематичным. Также космические корабли можно будет разгонять до скорости света, что сильно ускорит дальние путешествия, но для этого потребуется создать конструкции, способные выдержать очень сильное воздействие гравитации.

Минусов оказалось меньше, но они куда более существенные. Основой из них – постоянная опасность того, что планета будет поглощена черной дырой. Ученые отмечают, шаткое равновесие, образованное в этой ситуации, может разрушиться в любой момент времени. Притяжение сверхмассивной черной дыры способно просто разорвать планету на две части, и этот процесс нельзя контролировать.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:16

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