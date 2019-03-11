Новый российский дрон SKYF сможет заменить вертолет Ми-8
Основатель ОКБ «Авиарешения» Дмитрий Арсентьев рассказал журналистам о новом российском дроне SKYF, который сможет заменить вертолет Ми-8. На Западе беспилотник уже прозвали «Русским Халком».
Разработкой грузового SKYF занимались в Татарстане, сообщает издание «ПолитЭксперт». Специалист отмечает, что он составит конкуренцию на мировом рынке благодаря своим техническим характеристикам. Аппарат способен транспортировать тяжелый груз нефтяной промышленности. Именно эта сфера, по словам эксперта, является наиболее перспективной в развитии разработки.
В широкое производство беспилотник поступит уже через год. По подсчетам аналитиков, прогноз продаж более чем благоприятный. Проанализировав спрос, они сделали вывод, что достичь полной окупаемости удастся уже в течение двух лет.
Главной задачей разработчиков сейчас является обеспечение надежной поставки груза на расстояние до 100 километров. На данный момент такую функцию выполняет вертолет Ми-8, который считается очень дорогим в обслуживании. Именно SKYF сможет стать отличной альтернативой, использование которого будет обходиться гораздо дешевле.
Разработкой грузового SKYF занимались в Татарстане, сообщает издание «ПолитЭксперт». Специалист отмечает, что он составит конкуренцию на мировом рынке благодаря своим техническим характеристикам. Аппарат способен транспортировать тяжелый груз нефтяной промышленности. Именно эта сфера, по словам эксперта, является наиболее перспективной в развитии разработки.
В широкое производство беспилотник поступит уже через год. По подсчетам аналитиков, прогноз продаж более чем благоприятный. Проанализировав спрос, они сделали вывод, что достичь полной окупаемости удастся уже в течение двух лет.
Главной задачей разработчиков сейчас является обеспечение надежной поставки груза на расстояние до 100 километров. На данный момент такую функцию выполняет вертолет Ми-8, который считается очень дорогим в обслуживании. Именно SKYF сможет стать отличной альтернативой, использование которого будет обходиться гораздо дешевле.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:50