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Тина Канделаки в Instagram опубликовала фото со «стальным» прессом

Тина Канделаки в Instagram опубликовала фото, которое сделала в спортзале. Она поделилась со своими фанатами комплексом упражнений, предназначенным для пресса.
Тина Канделаки в Instagram опубликовала фото со «стальным» прессом

Знаменитость пользуется им регулярно. Телеведущая показала поклонникам подтянутый живот, а также «стальной» пресс. Канделаки на снимке изображена одетая в откровенный короткий спортивный топ и обтягивающие лосины, подчеркивающие фигуру телеведущей. По словам Канделаки, она поддерживает свое тело в норме за счёт упражнений, разработанных профессором Питером Фрэнсисом, осуществляющим свою деятельность в университете Сан-Диего.

Телеведущая раскрыла секрет, как можно быстро привести мышцы своего живота в тонус. Хороший эффект обеспечивает упражнение «велосипед».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:11

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