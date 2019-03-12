Тина Канделаки в Instagram опубликовала фото со «стальным» прессом

Знаменитость пользуется им регулярно. Телеведущая показала поклонникам подтянутый живот, а также «стальной» пресс. Канделаки на снимке изображена одетая в откровенный короткий спортивный топ и обтягивающие лосины, подчеркивающие фигуру телеведущей. По словам Канделаки, она поддерживает свое тело в норме за счёт упражнений, разработанных профессором Питером Фрэнсисом, осуществляющим свою деятельность в университете Сан-Диего.Телеведущая раскрыла секрет, как можно быстро привести мышцы своего живота в тонус. Хороший эффект обеспечивает упражнение «велосипед».