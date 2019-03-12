Тина Канделаки в Instagram опубликовала фото со «стальным» прессом
Тина Канделаки в Instagram опубликовала фото, которое сделала в спортзале. Она поделилась со своими фанатами комплексом упражнений, предназначенным для пресса.
Знаменитость пользуется им регулярно. Телеведущая показала поклонникам подтянутый живот, а также «стальной» пресс. Канделаки на снимке изображена одетая в откровенный короткий спортивный топ и обтягивающие лосины, подчеркивающие фигуру телеведущей. По словам Канделаки, она поддерживает свое тело в норме за счёт упражнений, разработанных профессором Питером Фрэнсисом, осуществляющим свою деятельность в университете Сан-Диего.
Телеведущая раскрыла секрет, как можно быстро привести мышцы своего живота в тонус. Хороший эффект обеспечивает упражнение «велосипед».
Знаменитость пользуется им регулярно. Телеведущая показала поклонникам подтянутый живот, а также «стальной» пресс. Канделаки на снимке изображена одетая в откровенный короткий спортивный топ и обтягивающие лосины, подчеркивающие фигуру телеведущей. По словам Канделаки, она поддерживает свое тело в норме за счёт упражнений, разработанных профессором Питером Фрэнсисом, осуществляющим свою деятельность в университете Сан-Диего.
Телеведущая раскрыла секрет, как можно быстро привести мышцы своего живота в тонус. Хороший эффект обеспечивает упражнение «велосипед».
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:11