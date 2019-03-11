Эксперт назвал условие для участия США в высокотехнологичной войне с Россией и Китаем
Военный эксперт Дэвид Очманек считает, что США сможет одержать победу только при условии применения ядерного оружия. Он прокомментировал возможные развития событий в случае возникновения высокотехнологичной войны Америки с Россией и Китаем.
Как сообщает Nation News, Центр стратегических исследований RAND Corporation провел очередную военную симуляцию. В рамках игры испытаниям подвергается готовность к обороне Соединенных Штатов. В качестве противников выступили Россия и Китай. Специалист сделал вывод, что применение ядерного оружия является обязательным условием. В противном случае Америка непременно потерпит поражение.
Уязвимыми считаются военные корабли ВМФ США. Такие большие объекты могут стать легкой мишенью для противника. Истребители ВВС превосходят по своим характеристикам российские, однако на земле такие самолеты уничтожают чаще всего, утверждает эксперт.
По подсчетам Дэвида Очманека, на усовершенствование вооруженных сил США понадобится около 25 миллиардов долларов. Времени для масштабной модернизации тоже придется уделить немало. Специалист считает, что через 5 лет от Америки можно ожидать качественной обороны.
Как сообщает Nation News, Центр стратегических исследований RAND Corporation провел очередную военную симуляцию. В рамках игры испытаниям подвергается готовность к обороне Соединенных Штатов. В качестве противников выступили Россия и Китай. Специалист сделал вывод, что применение ядерного оружия является обязательным условием. В противном случае Америка непременно потерпит поражение.
Уязвимыми считаются военные корабли ВМФ США. Такие большие объекты могут стать легкой мишенью для противника. Истребители ВВС превосходят по своим характеристикам российские, однако на земле такие самолеты уничтожают чаще всего, утверждает эксперт.
По подсчетам Дэвида Очманека, на усовершенствование вооруженных сил США понадобится около 25 миллиардов долларов. Времени для масштабной модернизации тоже придется уделить немало. Специалист считает, что через 5 лет от Америки можно ожидать качественной обороны.
Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:03