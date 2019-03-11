Иосиф Оганесян признался, что на днях прочел «мужскую эротическую прозу»

«Фуу! Я не могу на это смотреть! Зачем ты губы хоть облизал? Ты бы еще руку в штаны засунул! Противно смотреть! Удали, не позорься!», «Йосиф, когда читал эротику, какую девушку себе представлял? На 100% это была не Черно! Не подходит...», «Ужасс! Тебе бы к психиатру сходить..», - продолжают писать в Сети.



