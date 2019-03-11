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Иосиф Оганесян признался, что на днях прочел «мужскую эротическую прозу»

Возлюбленный Александры Черно – Иосиф Оганесян рассказал поклонникам, что «прочел на одном дыхании» творение Дмитрия Липскерова «Туристический сбор в рай».
Иосиф Оганесян признался, что на днях прочел «мужскую эротическую прозу»

По словам участника телепроекта «Дом-2», эта книга «погрузила его в другой мир».

Вчера Иосиф опубликовал у себя на страничке в Instagram видеозапись, которая за считанные минуты распространилась по социальным сетям. А все потому, что на видео Оганесян зачитывает небольшой отрывок из прозы, который, по его словам, больше всего ему нравится.

Прежде чем зачитать отрывок, избранник Черно заявил, что ему будет очень интересно узнать, понравился ли этот же эпизод из книги его поклонникам. Нужно сказать, что мало кто из интернет-пользователей оценил чтение Оганесяна. По их мнению, Иосифу нужно срочно удалить этот ролик.
Иосиф Оганесян признался, что на днях прочел «мужскую эротическую прозу»

Несмотря на то, что всего за сутки видео участника «Дома-2» набрало почти 15 тысяч просмотров, фолловеры продолжают оставлять под ним нелицеприятные высказывания.

«Фуу! Я не могу на это смотреть! Зачем ты губы хоть облизал? Ты бы еще руку в штаны засунул! Противно смотреть! Удали, не позорься!», «Йосиф, когда читал эротику, какую девушку себе представлял? На 100% это была не Черно! Не подходит...», «Ужасс! Тебе бы к психиатру сходить..», - продолжают писать в Сети.

К слову, некоторые читатели убеждены, что Иосифу неспроста понравилась мужская эротическая проза. По их словам, Оганесяну не хватает «волшебства» с Черно.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:38

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