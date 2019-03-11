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Новый складной смартфон Samsung напомнит Huawei Mate X

Выданный ранее патент Samsung показал, как может выглядеть новый смартфон компании. По имеющимся данным, он будет схож с Huawei Mate X.
Новый складной смартфон Samsung напомнит Huawei Mate X

В феврале на рынок вышли Samsung Galaxy Fold и вышеупомянутый аппарат китайского производителя. Оба устройства основаны на концепции сгибаемого дисплея, но с той разницей, что в них применяются разные системы и технологии.

Другой разницей также является то, каким образом складываются их экраны. Например, Galaxy Fold обладает крупным дисплеем, который способен складываться внутрь. Mate X складывается наружу, при этом часть его экрана, которая превращается в заднюю сторону сложенного смартфона, прекращает работать.

Многие аналитики технологического рынка считают, что смартфон Huawei с точки зрения дизайна лучше конкурента Samsung, хотя при этом он подвержен царапинам в связи со своей конструкцией. Новинка от южнокорейской компании выйдет в конце 2019 или начале 2020 года.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:51

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