Новый складной смартфон Samsung напомнит Huawei Mate X





В феврале на рынок вышли Samsung Galaxy Fold и вышеупомянутый аппарат китайского производителя. Оба устройства основаны на концепции сгибаемого дисплея, но с той разницей, что в них применяются разные системы и технологии.Другой разницей также является то, каким образом складываются их экраны. Например, Galaxy Fold обладает крупным дисплеем, который способен складываться внутрь. Mate X складывается наружу, при этом часть его экрана, которая превращается в заднюю сторону сложенного смартфона, прекращает работать.Многие аналитики технологического рынка считают, что смартфон Huawei с точки зрения дизайна лучше конкурента Samsung, хотя при этом он подвержен царапинам в связи со своей конструкцией. Новинка от южнокорейской компании выйдет в конце 2019 или начале 2020 года.