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Ольга Бузова по-прежнему не скрывает, что ей не нравится новая пассия Ильи Яббарова

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова продолжает демонстрировать новой избраннице Ильи Яббарова Маргарите Ларченко свою «нелюбовь».
Ольга Бузова по-прежнему не скрывает, что ей не нравится новая пассия Ильи Яббарова

Не секрет, что за отношениями Яббарова и Ларченко телезрители «Дом-2» наблюдают почти 9 месяцев. Несмотря на то, что Илья уже даже успел сделать Маргарите предложение руки и сердца, парочке по-прежнему припоминают Алену Савкину (Рапунцель-младшую).

Почти все руководство и поклонники телепроекта до сих пор верят в то, что Илья еще может сойтись с Аленой, а мешает бывшим влюбленным в этом именно Маргарита.

Свою «нелюбовь» к Ларченко на днях в очередной раз решила продемонстрировать Ольга Бузова. Ведущая «Дома-2» прямо во время Лобного места начала раскрывать информацию, которую Яббаров хотел удержать в секрете от своей возлюбленной.
Ольга Бузова по-прежнему не скрывает, что ей не нравится новая пассия Ильи Яббарова

Как оказалось, Илья полностью оплатил фотосессию своему новорожденному наследнику, о которой мечтала его экс-пассия. За фотосъемку Яббарову пришлось заплатить 60 тысяч рублей. Впрочем, Маргарите участник реалити-шоу заявил, что все оплачивал не он, а журнал проекта «Дом-2».

Нужно сказать, что Ларченко очень расстроилась, когда узнала, что Яббаров ей соврал. К слову, многие участники и зрители телешоу убеждены, что Бузова намерено сообщила эту информацию Рите, так как хочет окончательно поссорить ее с Ильей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:45

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