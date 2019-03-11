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Ученые назвали четыре ранних признака ухудшения здоровья

Ученые рассказали о четырёх ранних признаках ухудшения здоровья. В случае их появления следует сразу обратиться к медицинскому специалисту, а также провести обследование. Таким образом медики смогут начать лечение на начальной стадии развития болезни.
Ученые назвали четыре ранних признака ухудшения здоровья

По словам специалистов, нужно обращать внимание на возможное изменение почерка, что может говорить о нарушении работы мозга, а также отмирании клеток. Данный признак является основным симптомом развития болезни Паркинсона, так как происходит нарушение выработки нейротрансмиттера дофамина, который отвечает за координацию движений. Вследствие этого может нарушаться подвижность пальцев рук, а также развиваться тремор. Депрессия зачастую сопровождается неожиданными вспышками агрессии. У людей с данным психологическим заболеванием может проявляться равнодушие, вялость, раздражительность, нервозность.

Вследствие некачественного ночного сна организм не может полностью восстановиться, при этом человек подвергается психоэмоциональному перенапряжению. Во время сна уменьшается выработка гормона, который отвечает за стресс. Вследствие этого человек чувствует себя бодрым, а также отдохнувшим. У невыспавшегося человека уровень данного вещества не снижается, провоцируя вялость и усталость. Частое посещение туалета является признаком ухудшения здоровья. Это может свидетельствовать о возможном диабете.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:18

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