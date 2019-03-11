В Австралии обнаружили останки неизвестного прежде динозавра размером с кенгуру
В австралийском штате Виктория нашли останки динозавра, прежде неизвестного науке. В процессе их изучения выяснилось, что животное напоминало размерами кенгуру.
Кости существа обнаружили волонтеры проекта Dinosaur Dreaming. Найденные пять челюстей принадлежали динозаврам разного возраста, и это первый эпизод такой находки австралийских доисторических животных. Форма челюстей напомнила палеонтологам перевернутый парусный корабль галеон, поэтому они решили назвать древнего зверя Galleonosaurus dorisae. Это был травоядный ящер вида орнитоподов и напоминал кенгуру. Предполагается, он являлся отличным бегуном и обладал мощнейшими задними лапами.
Современные ученые считают галеонозавров близкими родственниками других динозавров, тоже орнитоподов, их останки ранее были найдены в данном штате Австралии, но недавно обнаруженные челюсти на 12 миллионов лет старше уже имеющихся костей их сородичей. Австралийские ящеры напоминали динозавров, обитавших в Аргентине. Наземные существа могли активно перемещаться между континентами, на месте которых в доисторические годы лежали Антарктида, Австралия и Южная Америка.
Кости существа обнаружили волонтеры проекта Dinosaur Dreaming. Найденные пять челюстей принадлежали динозаврам разного возраста, и это первый эпизод такой находки австралийских доисторических животных. Форма челюстей напомнила палеонтологам перевернутый парусный корабль галеон, поэтому они решили назвать древнего зверя Galleonosaurus dorisae. Это был травоядный ящер вида орнитоподов и напоминал кенгуру. Предполагается, он являлся отличным бегуном и обладал мощнейшими задними лапами.
Современные ученые считают галеонозавров близкими родственниками других динозавров, тоже орнитоподов, их останки ранее были найдены в данном штате Австралии, но недавно обнаруженные челюсти на 12 миллионов лет старше уже имеющихся костей их сородичей. Австралийские ящеры напоминали динозавров, обитавших в Аргентине. Наземные существа могли активно перемещаться между континентами, на месте которых в доисторические годы лежали Антарктида, Австралия и Южная Америка.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:46