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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых российских актеров

В Сети опубликовали свежий рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, имеющих российский паспорт. В нем оказалось четыре мужчины и только одна женщина.
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых российских актеров

Дмитрий Нагиев оказался на первом месте данного рейтинга. Для этого ему пришлось заработать 3 млн 200 тысяч долларов. Он поучаствовал в таких проектах как «Елки», «Бабушка легкого поведения-2», «Непрощенный» и сериале «Кухня». Второе место досталось актеру и режиссеру Федору Бондарчуку, заработавшему 1 млн 300 тысяч долларов. Он снялся в картинах «Лед» и «Мифы», а также сериалах «Год культуры» и «Молодежка».

Третье место оказалось двойным, его заняли Светлана Ходченкова и Владимир Машков с результатом 900 тысяч долларов. Актриса стала единственной женщиной, попавшей в ряды самых «дорогих» российских актеров. Владимир Машков за этот период снялся в фильме «Движение вверх», а также сериалах «Годунов» и «Домашний арест».

Замкнул опубликованный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Данила Козловский. Один из самых востребованных молодых артистов России заработал 800 тысяч долларов. Козловский получил эти деньги за картины «Викинг», «Легенда №17» и «Тренер».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:06

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