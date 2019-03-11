Названы грозящие раком продукты из холодильника





Особую опасность представляет 4-метилимидазол, присутствующий в газированных напитках. Данный канцероген является крайне опасным для человеческого организма. Длительное время ацесульфам калия и сахарин считались безвредными сахарозаменителями, однако их действие проявляется не сразу. Человек, который систематически употребляет газированные напитки, через 5–10 лет может заболеть онкологией. Людям, болеющим раком, следует воздержаться от употребления сахара, так как для своей активности поражённые клетки потребляют намного больше глюкозы, чем здоровые. Всемирная организация здравоохранения в 2015 году включила в список особо опасных продуктов бекон, ветчину, сосиски, а также иные продукты переработки мяса. Катализатором появления рака также могут стать продукты, которые обжарены в масле. Канцерогены, выделяющиеся при высокой температуре, способны засорять человеческий организм. Также опасен растворимый кофе из автоматов, в котором был обнаружен канцероген акриламид, провоцирующий болезни сосудов, а также развитие онкологических заболеваний. Учёные отмечают, что попкорн также является опасным продуктом, так как в нем присутствует масло из генно-модифицированной сои, которое забивает жирами печень, при этом нарушает её работу.Самым токсичным для организма признан бисфенол-А, который присутствует на внутренних стенках консервных банок. Его накопление нарушает работу печени. Также опасным канцерогеном является бензпирен, который образуется во время приготовления еды на многократно использованном подсолнечном масле. Он пагубно воздействует на печень и на костный мозг, при этом провоцирует лейкемию. В чипсах присутствует большое количество консервантов, поэтому их употребление крайне опасно для организма.