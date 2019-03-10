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Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Звезды отечественного шоу-бизнеса обнародовали 10 марта посты в социальных сетях, рассказав подписчикам о Прощенном воскресенье. Многие из них решили покаяться в своих грехах.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

На странице фигуристки Татьяны Навки в Instagram появился стих, автором которого является некий А.Ч. Обнародованные строки говорят, что совершенные поступки вряд ли подлежат чьему-либо осуждению.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Певец и композитор Игорь Николаев решил отправиться в поездку по святым местам. В частности, артист посетил Пантелеймоновский монастырь, где побывал на службе и поговорил с отцом Астерием.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Певица Нюша решила публично простить того, кто ее очень обидел. Кроме этого, молодая мама призвала других обрести душевный покой.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Актриса Марина Миронова в Прощенное воскресенье решила обратиться к фолловерам. Она пожелала добра всем верующим и неверующим.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

В аккаунте Стаса Садальского появился снимок, на котором изображены символы трех религий – иудаизма, ислама и христианства. Он решил пофилософствовать на тему, что значит прощение. По словам артиста, может быть утрачен так называемый «режим доверия» или же разрушены любовь и дружба. В любом случае под прощением он понимает отсутствие зла.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Певица Лолита Милявская прямо со сцены попросила прощение у зрителей. По ее словам, она не собирается извиняться за пение под фонограмму, поскольку за ней нет этого греха.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Прощенное воскресенье в кругу семьи предпочел провести Сергей Безруков. Он любовался веточками сирени, которые на подоконнике вырастила его дочь. Просьба звезды «Бригады» о прощении в социальной сети вызывала позитив.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

Эпатажный актер Никита Джигурда обнародовал на своей странице авторский стих, в котором поздравил общественность с праздником. Также он добавил, что всех уже простил.
Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье

При этом к читателям шоумен обратился от имени Иисуса Христа. Текст он сопроводил фотографией, сделанной в образе Спасителя.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:55

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