Российские звезды покаялись в грехах в Прощенное воскресенье





На странице фигуристки Татьяны Навки в Instagram появился стих, автором которого является некий А.Ч. Обнародованные строки говорят, что совершенные поступки вряд ли подлежат чьему-либо осуждению.Певец и композитор Игорь Николаев решил отправиться в поездку по святым местам. В частности, артист посетил Пантелеймоновский монастырь, где побывал на службе и поговорил с отцом Астерием.Певица Нюша решила публично простить того, кто ее очень обидел. Кроме этого, молодая мама призвала других обрести душевный покой.Актриса Марина Миронова в Прощенное воскресенье решила обратиться к фолловерам. Она пожелала добра всем верующим и неверующим.В аккаунте Стаса Садальского появился снимок, на котором изображены символы трех религий – иудаизма, ислама и христианства. Он решил пофилософствовать на тему, что значит прощение. По словам артиста, может быть утрачен так называемый «режим доверия» или же разрушены любовь и дружба. В любом случае под прощением он понимает отсутствие зла.Певица Лолита Милявская прямо со сцены попросила прощение у зрителей. По ее словам, она не собирается извиняться за пение под фонограмму, поскольку за ней нет этого греха.Прощенное воскресенье в кругу семьи предпочел провести Сергей Безруков. Он любовался веточками сирени, которые на подоконнике вырастила его дочь. Просьба звезды «Бригады» о прощении в социальной сети вызывала позитив.Эпатажный актер Никита Джигурда обнародовал на своей странице авторский стих, в котором поздравил общественность с праздником. Также он добавил, что всех уже простил.При этом к читателям шоумен обратился от имени Иисуса Христа. Текст он сопроводил фотографией, сделанной в образе Спасителя.