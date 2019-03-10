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Ученые: Употребление яиц на завтрак снижает риск возникновения гипертонии

Употребление яиц на завтрак поможет снизить риск возникновения гипертонии. Все дело в полезном элементе протеине, обладающим теми же свойствами, что и соответственные лекарства, отметили ученые.
Ученые: Употребление яиц на завтрак снижает риск возникновения гипертонии

Из-за гипертонии кровеносные сосуды и жизненно важные органы начинают заметно хуже работать, что часто приводит к смерти человека. Среди причин высокого давления ученые упоминают недостаточную физическую активность и потребление «плохих» продуктов питания. Недавние исследования продемонстрировали, что поедание яиц во время завтрака сможет остановить развитие гипертонии.

В опыте принимали участие респонденты, которые съедали до трех яиц в неделю в первый прием пищи. В итоге стало известно, что у этих добровольцев риск возникновения высокого кровяного давления оказался на 11-20% ниже, чем у лиц, не употреблявших или поедавших данный продукт реже. Содержащийся в нем белок производит пептиды, действующие не хуже привычных медицинских препаратов на лечение опасной болезни.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:30

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