Ученые: Употребление яиц на завтрак снижает риск возникновения гипертонии





Из-за гипертонии кровеносные сосуды и жизненно важные органы начинают заметно хуже работать, что часто приводит к смерти человека. Среди причин высокого давления ученые упоминают недостаточную физическую активность и потребление «плохих» продуктов питания. Недавние исследования продемонстрировали, что поедание яиц во время завтрака сможет остановить развитие гипертонии.В опыте принимали участие респонденты, которые съедали до трех яиц в неделю в первый прием пищи. В итоге стало известно, что у этих добровольцев риск возникновения высокого кровяного давления оказался на 11-20% ниже, чем у лиц, не употреблявших или поедавших данный продукт реже. Содержащийся в нем белок производит пептиды, действующие не хуже привычных медицинских препаратов на лечение опасной болезни.