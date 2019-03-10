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Популяции рыбы в Мировом океана сокращаются с угрожающей скоростью

Популяции всех видов рыб в Мировом океане сокращаются с угрожающей скоростью. Об этом заявили ученые, проведя масштабное историческое исследование данного вопроса.
Популяции рыбы в Мировом океана сокращаются с угрожающей скоростью

Для этого они проанализировали архивные записи начиная с 1930 года. Ученые отмечают, за последние 80 лет в Мировом океане в среднем исчезло 4,1% всей популяции рыбы, но данный показатель неравномерно распределен в разных частях мира. Например, в Восточно-Китайском и Северном морях снижение составило существенные 15-35%. На такие резкие изменения в популяции рыбы повлияли два больших фактора: глобальное изменение климата планеты и массовый вылов рыбы людьми.

Ученые отмечают, воды Мирового океана в среднем потеплели на несколько градусов за исследуемый период. Это привело к тому, что у многих видов рыб сузился ареал их обитания. Он слегка расширился на север из-за общего потепления воды, но из-за этого же фактора он сократился на юге. Этот процесс усилил фактически неконтролируемый отлов рыбы людьми. Это привело к тому, что многие популяции оказались на грани вымирания.

Эта ситуация отразится не только на самих обитателях Мирового океана, но и на многих государствах. В первую очередь это коснется прибрежных территорий, живущих за счет постоянного вылова рыбы. Чуть позже эту проблему почувствуют и другие страны, которые потеряют возможность в любой момент времени закупить нужный им объем морской продукции.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:13

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