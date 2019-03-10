Над Землей опять появилась странная линия из облаков





Происхождение данного явления пока остается не установленным. Специалисты пытаются понять, какой объект способен оставить такой след, который смогли разглядеть со станции. Линия, по словам экспертов, очень ровная и четкая, что вызывает сомнения относительно ее происхождения. На данный момент главной задачей является определение характера явления: природное или техногенное.Известно, что летом прошлого года ученые уже сталкивались с чем-то подобным. Полоса из облаков протянулась через всю планету между Антарктидой и Арктикой. Очевидцы сообщали, что видят в небе след от облаков, напоминающий очень ровную трубу. Тогда явление так и не было исследовано, а некоторые уфологи предполагали, что линия может быть вызвана работой так называемой «климатической машины».