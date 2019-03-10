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Мондезир Свет-Амур подарил Юлии Ефременковой браслет с бриллиантами

Участник реалити-шоу «Дом-2» Мондезир Свет-Амур продолжает ухаживать за телеведущей проекта Юлией Ефременковой.

Мондезир Свет-Амур подарил Юлии Ефременковой браслет с бриллиантами

В очередной раз Мондезир решил сделать Юлии приятное и преподнес телезнаменитости дорогостоящий браслет с бриллиантами.

На протяжении уже второй недели телезрители «Дома-2» имеют возможность наблюдать за тем, как Свет-Амур во всеуслышание заявляет, что настроен покорить Ефременкову. По словам участника телешоу, если у него не получиться завоевать Юлию, он тут же покинет скандально-известную телестройку, ведь не видит в Периметре девушку, с которой сможет построить любовь.

Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено очередное романтическое свидание Мондезира и Юлии. Невооруженным взглядом видно, что Ефременковой очень нравится такое внимание, однако она явно не ожидала получить в подарок такой презент.

Дело в том, что неожиданно ни для кого Свет-Амур заявляет, что сок и фрукты это не все, что он приготовил для ведущей «Дома-2». Вдруг с воздуха к парочке спустился дрон, который и «вручил» Мондезиру небольшую коробочку.

В коробочку участник реалити-шоу поместил много ярких цветов и небольшой браслетик с бриллиантами. К слову, Ефременкова уже успела похвастаться подарком, полученным от Свет-Амура.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:17

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