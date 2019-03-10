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Александра Черно и Иосиф Оганесян перестали ругаться и не вылазят из постели

Александра Черно и Иосиф Оганесян неожиданно перестали ругаться и просто не вылазят из постели. Молодые супруги вдруг забыли обо всех претензиях и обидах, что крайне удивило зрителей.

Александра Черно и Иосиф Оганесян перестали ругаться и не вылазят из постели


Александра Черно и Иосиф Оганесян в каждом новом эфире дают зрителям повод для критики и не очень приятных комментариев в их адрес, но, к удивлению публики, супруги неожиданно перестали ругаться. Создаётся впечатление, будто пара и вовсе никогда не ссорилась, ведь сейчас они ведут себя совершенно спокойно и даже не высказывают друг другу никаких претензий.

Александра Черно и Иосиф Оганесян перестали ругаться и не вылазят из постели


Кроме того, Черно и Оганесян сутками не вылазят из постели, предпочитая лежать вместе, болтать и шутить без всяких обид. Фолловеры подозревают, что это всё не просто так, но пока не могут понять, что же именно стало причиной такой внезапной идиллии в самой скандальной паре проекта «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:01

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