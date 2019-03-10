Александра Черно и Иосиф Оганесян перестали ругаться и не вылазят из постели





Александра Черно и Иосиф Оганесян в каждом новом эфире дают зрителям повод для критики и не очень приятных комментариев в их адрес, но, к удивлению публики, супруги неожиданно перестали ругаться. Создаётся впечатление, будто пара и вовсе никогда не ссорилась, ведь сейчас они ведут себя совершенно спокойно и даже не высказывают друг другу никаких претензий.Кроме того, Черно и Оганесян сутками не вылазят из постели, предпочитая лежать вместе, болтать и шутить без всяких обид. Фолловеры подозревают, что это всё не просто так, но пока не могут понять, что же именно стало причиной такой внезапной идиллии в самой скандальной паре проекта «Дом-2».