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Житель Великобритании обнаружил идеальные круги и узоры на снегу

Житель Великобритании Крис Барроу обнаружил идеальные круги и узоры, оставленные на снегу. Он попросил своего друга заснять их с помощью квадрокоптера и выложил видео в Сеть.
Житель Великобритании обнаружил идеальные круги и узоры на снегу

Необычный инцидент произошел недалеко от города Девицеса, графство Уилтшир. 59-летний Крис Барроу прогуливался по окраинам населенного пункта и наткнулся на необычный рисунок на снегу. Круги и узоры имели идеальную и правильную форму, а вокруг них было нетронутое белое полотно. Житель Британии попытался самостоятельно рассмотреть свою находку, но у него ничего не получилось.

Он обратился за помощью к своему знакомому, имеющему квадракоптер с камерой. Вместе мужчины засняли эти необычные круги с высоты птичьего полета. Результат поразил их обоих до глубины души, ведь они увидели идеальный узор, очень похожий на тот, что встречаются на засеянных злаками полях по всему миру, только в этот раз рисунок был сделал на снегу.

Крис Барроу с детства увлекается уфологией и поэтому он сразу был уверен в том, кто сделал этот рисунок. Видео британец выложил в Сеть, где началось обсуждение этой находки. Пользователи стали отмечать, такой идеальный и эстетически правильный рисунок невозможно сделать с помощью современных людских технологий, поэтому тут явно замешаны инопланетные силы. Они обратили внимание на нетронутое белое снежное полотно вокруг кругов, что еще сильнее убеждает их в версии об участии пришельцев.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:52

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