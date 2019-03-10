Житель Великобритании обнаружил идеальные круги и узоры на снегу





Необычный инцидент произошел недалеко от города Девицеса, графство Уилтшир. 59-летний Крис Барроу прогуливался по окраинам населенного пункта и наткнулся на необычный рисунок на снегу. Круги и узоры имели идеальную и правильную форму, а вокруг них было нетронутое белое полотно. Житель Британии попытался самостоятельно рассмотреть свою находку, но у него ничего не получилось.Он обратился за помощью к своему знакомому, имеющему квадракоптер с камерой. Вместе мужчины засняли эти необычные круги с высоты птичьего полета. Результат поразил их обоих до глубины души, ведь они увидели идеальный узор, очень похожий на тот, что встречаются на засеянных злаками полях по всему миру, только в этот раз рисунок был сделал на снегу.Крис Барроу с детства увлекается уфологией и поэтому он сразу был уверен в том, кто сделал этот рисунок. Видео британец выложил в Сеть, где началось обсуждение этой находки. Пользователи стали отмечать, такой идеальный и эстетически правильный рисунок невозможно сделать с помощью современных людских технологий, поэтому тут явно замешаны инопланетные силы. Они обратили внимание на нетронутое белое снежное полотно вокруг кругов, что еще сильнее убеждает их в версии об участии пришельцев.