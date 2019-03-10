Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в марте на рынке РФ





Лидером оказался разработанный совместными силами российских и японских инженеров седан Datsun on-DO. В феврале он тоже занял первое место в аналогичном рейтинге, и за последний месяц увеличился в стоимости на 6000 рублей. В настоящее время автомобиль можно приобрести за 480 000 рублей за стандартную вариацию, выпущенную в текущем году.Вторую позицию в перечне занимает Renault Logan, замкнул топ-3 транспорт той же компании, но версия Sandero. Приобрести их можно за 543 тысячи рублей. Оставшиеся места в первой пятерке достались Datsun mi-DO и KIA Picanto. Стоимость этих иномарок составляет 545 000 и 579 000 рублей соответствено.