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Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в марте на рынке РФ

Иномарки практически всегда ассоциируются с понятием «высокая цена». Оказалось, не всегда такие машины дорогостоящие. Изучив ценник иностранных фирм, российские эксперты составили топ-5 самых дешевых иномарок в РФ в марте.
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в марте на рынке РФ

Лидером оказался разработанный совместными силами российских и японских инженеров седан Datsun on-DO. В феврале он тоже занял первое место в аналогичном рейтинге, и за последний месяц увеличился в стоимости на 6000 рублей. В настоящее время автомобиль можно приобрести за 480 000 рублей за стандартную вариацию, выпущенную в текущем году.

Вторую позицию в перечне занимает Renault Logan, замкнул топ-3 транспорт той же компании, но версия Sandero. Приобрести их можно за 543 тысячи рублей. Оставшиеся места в первой пятерке достались Datsun mi-DO и KIA Picanto. Стоимость этих иномарок составляет 545 000 и 579 000 рублей соответствено.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:34

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