Вдова Николая Караченцова уверена, что его дух присутствовал на церемонии «Фигаро»





Впервые за все время существования «Фигаро» вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина присутствовала сама. В интервью она рассказала, что они с покойным супругом очень любили Санкт-Петербург, театр «Русская антреприза» и его худрука Рудольфа Фурманова. Звездная пара не пропустила ни одной церемонии. Также Людмила Поргина высказала свою уверенность в том, что ее покойный муж Николай Караченцов присутствовал на этом мероприятии и радовался происходящему.На церемонии «Фигаро» присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как Вера Алентова, Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Алексей Гуськов, Лариса Луппиан, Олег Басилашвили и другие.