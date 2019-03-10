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Вдова Николая Караченцова уверена, что его дух присутствовал на церемонии «Фигаро»

Недавно состоялась ежегодная церемония вручения премии под названием «Фигаро». Позже в интервью вдова Николая Караченцова высказала свою уверенность в том, что дух ее покойного супруга присутствовал на мероприятии.

Вдова Николая Караченцова уверена, что его дух присутствовал на церемонии «Фигаро»

Впервые за все время существования «Фигаро» вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина присутствовала сама. В интервью она рассказала, что они с покойным супругом очень любили Санкт-Петербург, театр «Русская антреприза» и его худрука Рудольфа Фурманова. Звездная пара не пропустила ни одной церемонии. Также Людмила Поргина высказала свою уверенность в том, что ее покойный муж Николай Караченцов присутствовал на этом мероприятии и радовался происходящему.

Вдова Николая Караченцова уверена, что его дух присутствовал на церемонии «Фигаро»

На церемонии «Фигаро» присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как Вера Алентова, Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Алексей Гуськов, Лариса Луппиан, Олег Басилашвили и другие.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:25

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