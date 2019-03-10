Вдова Николая Караченцова уверена, что его дух присутствовал на церемонии «Фигаро»
Недавно состоялась ежегодная церемония вручения премии под названием «Фигаро». Позже в интервью вдова Николая Караченцова высказала свою уверенность в том, что дух ее покойного супруга присутствовал на мероприятии.
Впервые за все время существования «Фигаро» вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина присутствовала сама. В интервью она рассказала, что они с покойным супругом очень любили Санкт-Петербург, театр «Русская антреприза» и его худрука Рудольфа Фурманова. Звездная пара не пропустила ни одной церемонии. Также Людмила Поргина высказала свою уверенность в том, что ее покойный муж Николай Караченцов присутствовал на этом мероприятии и радовался происходящему.
На церемонии «Фигаро» присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как Вера Алентова, Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Алексей Гуськов, Лариса Луппиан, Олег Басилашвили и другие.
Впервые за все время существования «Фигаро» вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина присутствовала сама. В интервью она рассказала, что они с покойным супругом очень любили Санкт-Петербург, театр «Русская антреприза» и его худрука Рудольфа Фурманова. Звездная пара не пропустила ни одной церемонии. Также Людмила Поргина высказала свою уверенность в том, что ее покойный муж Николай Караченцов присутствовал на этом мероприятии и радовался происходящему.
На церемонии «Фигаро» присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как Вера Алентова, Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Алексей Гуськов, Лариса Луппиан, Олег Басилашвили и другие.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:25