Обнародованы главные причины, по которым ПФР может отказать в пенсии





Первым пунктом является накопление трудового стажа. Ныне минимальный срок составляет 15 лет, но сейчас продолжается переходный период. В 2019 году гражданину нужно накопить 10 лет, в следующем 11 лет, а к 2025 году не менее 15 лет. Может потерять пенсию житель РФ из-за своего работодателя, не отчислявшего взносы по страховке на протяжении минимального срока трудового стажа.Имеет право отказать в выплате ПФ из-за отсутствия должного количества пенсионных баллов. По действующему законодательству, потенциальным пенсионерам следует набрать перед выходом на отдых как минимум 30 баллов. В переходный период их минимальное число сокращено, но при этом увеличивается с каждым годом: в 2019 году 16,2 балла, а к 2025 году 30 пунктов.Может отказать ПФ в пенсии людям, трудившимся на территориях, приравненных к Крайнему Северу. Причиной является срок отпуска за свой счет. Эти дни не засчитываются в стаж, поэтому гражданам придется рассчитывать лишь на социальную пенсию, потеряв надежду на страховую.