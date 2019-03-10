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Обнародованы главные причины, по которым ПФР может отказать в пенсии

Отечественный Пенсионный фонд может на законных основаниях отказать гражданам РФ в страховой пенсии. Для получения социальных выплат людям необходимо выполнить три условия.
Обнародованы главные причины, по которым ПФР может отказать в пенсии

Первым пунктом является накопление трудового стажа. Ныне минимальный срок составляет 15 лет, но сейчас продолжается переходный период. В 2019 году гражданину нужно накопить 10 лет, в следующем 11 лет, а к 2025 году не менее 15 лет. Может потерять пенсию житель РФ из-за своего работодателя, не отчислявшего взносы по страховке на протяжении минимального срока трудового стажа.

Имеет право отказать в выплате ПФ из-за отсутствия должного количества пенсионных баллов. По действующему законодательству, потенциальным пенсионерам следует набрать перед выходом на отдых как минимум 30 баллов. В переходный период их минимальное число сокращено, но при этом увеличивается с каждым годом: в 2019 году 16,2 балла, а к 2025 году 30 пунктов.

Может отказать ПФ в пенсии людям, трудившимся на территориях, приравненных к Крайнему Северу. Причиной является срок отпуска за свой счет. Эти дни не засчитываются в стаж, поэтому гражданам придется рассчитывать лишь на социальную пенсию, потеряв надежду на страховую.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:38

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