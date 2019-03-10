Алена Яковлева была вынуждена перенести две операции из-за «уколов красоты»





В программе «О самом главном» 57-летняя артистка поделилась, что последствием плохого зрения стали мимические морщины. Она с детства много щурилась, что и стало причиной обращения к косметологам.После многолетнего введения инъекций ботокса ей пришлось обратиться к хирургам. У знаменитости обнаружили катаракту, вызванную уколами в области глаз. Ей пришлось дважды перенести операцию, чтобы заменить хрусталик. Звезда рассказала, что теперь более ответственно подходит к выбору косметологов и доверяет свою внешность только профессионалам. Сейчас она носит очки, чтобы защитить глаза от негативного воздействия после врачебных манипуляций.