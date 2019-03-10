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Ученые: Боли в зубах появляются из-за нехватки витамина D

Нехватка витамина D ощущается зимой, когда снижается дневное время и недостаточно солнечного света. Ученые говорят, признаком дефицита этого элемента являются боли в зубах.
Ученые: Боли в зубах появляются из-за нехватки витамина D

Сотрудники службы здравоохранения Великобритании заявили, что витамин D имеет большое значение для организма, потому как поддерживает в хорошем состоянии мускулатуру, зубы и кости. Не имея его в достаточном количестве, сложно сохранить необходимый уровень фосфата и кальция в организме. Нехватка этого элемента способна привести к заметному ухудшению здоровья.

Британские медики уверяют, что чувствительность зубов является одним из симптомов дефицита витамина D, на это также указывает эрозия эмали и появление такой болезни, как рахит, негативно отражающийся на развитии костей у детей, хотя его можно встретить у взрослых лиц.

Нехватка вышеуказанного вещества увеличивает риск возникновения смертельных заболеваний, в том числе и онкологии. Самыми лучшими источниками витамина являются грибы, яйца, рыба и определенные обогащенные продукты. Именно их рекомендуют употреблять в пищу медики, чтобы не допустить появления опасных недугов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:14

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