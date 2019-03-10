Ученые: Боли в зубах появляются из-за нехватки витамина D





Сотрудники службы здравоохранения Великобритании заявили, что витамин D имеет большое значение для организма, потому как поддерживает в хорошем состоянии мускулатуру, зубы и кости. Не имея его в достаточном количестве, сложно сохранить необходимый уровень фосфата и кальция в организме. Нехватка этого элемента способна привести к заметному ухудшению здоровья.Британские медики уверяют, что чувствительность зубов является одним из симптомов дефицита витамина D, на это также указывает эрозия эмали и появление такой болезни, как рахит, негативно отражающийся на развитии костей у детей, хотя его можно встретить у взрослых лиц.Нехватка вышеуказанного вещества увеличивает риск возникновения смертельных заболеваний, в том числе и онкологии. Самыми лучшими источниками витамина являются грибы, яйца, рыба и определенные обогащенные продукты. Именно их рекомендуют употреблять в пищу медики, чтобы не допустить появления опасных недугов.