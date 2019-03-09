Дмитрий Певцов и его сын выступили против использования школьниками смартфонов

В своем профиле Дмитрий Певцов опубликовал видео, где они с сыном обратились к школьникам и их родителям, призывая детей перейти на кнопочные телефоны в учебных заведениях. Юный Елисей пожаловался, что его одноклассники превращаются в игроманов и больше времени проводят за гаджетами, чем за общением друг с другом. В итоге ему становится не о чем с ними говорить.Дмитрий Певцов поддержал сына, он отметил, что смартфоны открывают школьникам доступ к соблазнам в виде игр и сомнительных сайтов в Сети. Кроме того, нередко такие девайсы используют, чтобы снимать на видео педагогов и публиковать это в Интернете ради “лайков”. Артист настаивает, что телефон должен служить детям прежде всего для связи, для чего подойдет и кнопочный аппарат. В комментариях многие фолловеры поддержали позицию супруга Ольги Дроздовой.