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Дмитрий Певцов и его сын выступили против использования школьниками смартфонов

Дмитрий Певцов и его сын Елисей высказались против использования школьниками смартфонов. Соответствующий пост отечественный актер разместил в своем Instagram.
Дмитрий Певцов и его сын выступили против использования школьниками смартфонов

В своем профиле Дмитрий Певцов опубликовал видео, где они с сыном обратились к школьникам и их родителям, призывая детей перейти на кнопочные телефоны в учебных заведениях. Юный Елисей пожаловался, что его одноклассники превращаются в игроманов и больше времени проводят за гаджетами, чем за общением друг с другом. В итоге ему становится не о чем с ними говорить.

Дмитрий Певцов поддержал сына, он отметил, что смартфоны открывают школьникам доступ к соблазнам в виде игр и сомнительных сайтов в Сети. Кроме того, нередко такие девайсы используют, чтобы снимать на видео педагогов и публиковать это в Интернете ради “лайков”. Артист настаивает, что телефон должен служить детям прежде всего для связи, для чего подойдет и кнопочный аппарат. В комментариях многие фолловеры поддержали позицию супруга Ольги Дроздовой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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