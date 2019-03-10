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Инопланетяне проводят смертельные опыты над людьми – Уфологи

Американский уфолог Эмери Смит открыто заявил, что инопланетяне давно уже живут среди жителей Земли. Они также проводят смертельные опыты над людьми, став причиной гибели 3000 жертв.
Инопланетяне проводят смертельные опыты над людьми – Уфологи

Ведущий канала НЛО отметил, что лично служил раньше в ВВС, после чего попал на загадочную базу, где столкнулся с внеземными существами. О существовании данного места знают власти США, однако предпочитают скрывать информацию от общества. Гуманоиды используют людей, как грызунов, преследуя свои научные цели. Они пытаются изменить окружающую среду с помощью ДНК биологических существ и космических собратьев.

Кроме того, Смит видел технологии пришельцев, пронизывающие время и пространство, чтобы вернуться на родину. В наш мир незваные гости проникают в виде луча света, который потом из аморфной формы превращается в подобие жителей планеты. Секретные лаборатории существуют на Земле с древних времен, но пока инопланетяне не желают передавать человечеству свои знания.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00

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