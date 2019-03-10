Nvidia прекратит поддержку 43 видеокарт в 2020 году





Компания прекратит выпускать обновления для ускорителей с апреля 2020 года. Еще больше одного года пользователи могут рассчитывать на поддержку видеокарт. При этом Nvidia заявила, что такая мера не коснется настольных 3D-карт, функционирующих на архитектуре Kepler.Некоторые пользователи с юмором отреагировали на эту новость. Они считают такой шаг Nvidia направленным на увеличение прибылей и роста премий топ-менеджеров, предполагая, что все последующие новинки будут выходить по немалой стоимости.