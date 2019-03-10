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Nvidia прекратит поддержку 43 видеокарт в 2020 году

Производитель Nvidia завершит в следующем году поддержку 43 3D-видеокарт, выпускаемых для ноутбуков. Данные технологические устройства базируются на архитектуре Kepler.
Nvidia прекратит поддержку 43 видеокарт в 2020 году

Компания прекратит выпускать обновления для ускорителей с апреля 2020 года. Еще больше одного года пользователи могут рассчитывать на поддержку видеокарт. При этом Nvidia заявила, что такая мера не коснется настольных 3D-карт, функционирующих на архитектуре Kepler.

Некоторые пользователи с юмором отреагировали на эту новость. Они считают такой шаг Nvidia направленным на увеличение прибылей и роста премий топ-менеджеров, предполагая, что все последующие новинки будут выходить по немалой стоимости.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00

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