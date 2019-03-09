Маргарита Агибалова вместе с семьей переехала жить на Кипр
Маргарита Агибалова, по словам ее матери Ирины Александровны, вместе с семьей улетела на Кипр, где они купили виллу и будут теперь жить. Сама экс-участница реалити "Дом-2" не спешит делиться подробностями переезда.
Маргарита Агибалова (Марсо) на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, что в последнее время ей пришлось решить очень много проблем. Девушка не спешит рассказывать о переезде, однако ее мать, Ирина Александровна с радостью поделилась, что теперь ее дочь вместе с мужем и двумя детьми будут жить на Кипре.
Ирина Александровна подчеркнула, она очень рада за Маргариту Марсо, и сама в скором времени может переехать на солнечный остров. По словам женщины, дочь счастлива, что ей удалось наладить свою личную жизнь.
Маргарита Агибалова (Марсо) на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, что в последнее время ей пришлось решить очень много проблем. Девушка не спешит рассказывать о переезде, однако ее мать, Ирина Александровна с радостью поделилась, что теперь ее дочь вместе с мужем и двумя детьми будут жить на Кипре.
Ирина Александровна подчеркнула, она очень рада за Маргариту Марсо, и сама в скором времени может переехать на солнечный остров. По словам женщины, дочь счастлива, что ей удалось наладить свою личную жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:42