Маргарита Агибалова вместе с семьей переехала жить на Кипр

Маргарита Агибалова (Марсо) на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, что в последнее время ей пришлось решить очень много проблем. Девушка не спешит рассказывать о переезде, однако ее мать, Ирина Александровна с радостью поделилась, что теперь ее дочь вместе с мужем и двумя детьми будут жить на Кипре.Ирина Александровна подчеркнула, она очень рада за Маргариту Марсо, и сама в скором времени может переехать на солнечный остров. По словам женщины, дочь счастлива, что ей удалось наладить свою личную жизнь.