Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то решил встретиться с сыном Даниэлем
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев наконец-то решил встретиться с единственным наследником от первого брака с Евгенией Феофилактовой – 7-летним Даниэлем.
Не секрет, что Антон и Евгения после развода довольно долго не могли найти общий язык, а все из-за предательства Гусева, который изменил Феофилактовой с ее лучшей подругой Викторией Романец.
Впрочем, на сегодняшний день бывшим супругам все-таки удалось помириться, ведь их объединяет общий сын Даниэль. Правда, в последние несколько недель Евгения очень недовольна экс-мужем. По словам бывшей участницы «Дома-2», Антон не стремится видеться с наследником, что очень обижает мальчика.
И вот на днях Гусев все-таки смог выделить один день в своем «строгом» рабочем графике, который полностью посвятил Даниэлю. У себя на страничке в Instagram Антон опубликовал несколько новых фотографий с сыном, под которыми поспешил рассказать подписчиками, чем они с наследником планируют заниматься.
Как выяснилось, Антон решил начать с бассейна, где он в последнее время вырабатывает свою силу воли, а потом отправиться с сыном гулять.
Нужно сказать, что многим интернет-пользователям понравились новые снимки Гусева, а некоторые даже заявили, что 7-летний Даниэль является «маленькой копией» своего папы.
Не секрет, что Антон и Евгения после развода довольно долго не могли найти общий язык, а все из-за предательства Гусева, который изменил Феофилактовой с ее лучшей подругой Викторией Романец.
Впрочем, на сегодняшний день бывшим супругам все-таки удалось помириться, ведь их объединяет общий сын Даниэль. Правда, в последние несколько недель Евгения очень недовольна экс-мужем. По словам бывшей участницы «Дома-2», Антон не стремится видеться с наследником, что очень обижает мальчика.
И вот на днях Гусев все-таки смог выделить один день в своем «строгом» рабочем графике, который полностью посвятил Даниэлю. У себя на страничке в Instagram Антон опубликовал несколько новых фотографий с сыном, под которыми поспешил рассказать подписчиками, чем они с наследником планируют заниматься.
Как выяснилось, Антон решил начать с бассейна, где он в последнее время вырабатывает свою силу воли, а потом отправиться с сыном гулять.
Нужно сказать, что многим интернет-пользователям понравились новые снимки Гусева, а некоторые даже заявили, что 7-летний Даниэль является «маленькой копией» своего папы.
«Как же он похож на Вас, Антон», «Мальчик вообще на Женьку не похож, или мне кажется...»,- пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:31