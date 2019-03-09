Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал актрису “маньяком” в постели
Австралийский певец Кит Урбан решил поделиться подробностями интимной жизни с 51-летней Николь Кидман. По словам музыканта, его жена превращается в “маньяка”, когда дело доходит до постели.
Поделиться пикантными подробностями Кит Урбан решил в своей новой композиции Gemini. Несколько строк песни посвящены непосредственно Николь Кидман. В частности, музыкант называет ее “маньяком” в постели, подчеркивая, что в действительности она “умница”. Комментируя решение раскрыть детали интимной жизни, австралиец отметил, что кто-то из коллег попросил описать Кидман, и именно указанная строчка первой пришла ему на ум.
Николь Кидман и Урбан состоят в официальном браке с 2006 года. Также звездная пара занимается воспитанием двух дочерей, старшей из которых десять лет, а младшей — восемь.
Поделиться пикантными подробностями Кит Урбан решил в своей новой композиции Gemini. Несколько строк песни посвящены непосредственно Николь Кидман. В частности, музыкант называет ее “маньяком” в постели, подчеркивая, что в действительности она “умница”. Комментируя решение раскрыть детали интимной жизни, австралиец отметил, что кто-то из коллег попросил описать Кидман, и именно указанная строчка первой пришла ему на ум.
Николь Кидман и Урбан состоят в официальном браке с 2006 года. Также звездная пара занимается воспитанием двух дочерей, старшей из которых десять лет, а младшей — восемь.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55