Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал актрису “маньяком” в постели





Поделиться пикантными подробностями Кит Урбан решил в своей новой композиции Gemini. Несколько строк песни посвящены непосредственно Николь Кидман. В частности, музыкант называет ее “маньяком” в постели, подчеркивая, что в действительности она “умница”. Комментируя решение раскрыть детали интимной жизни, австралиец отметил, что кто-то из коллег попросил описать Кидман, и именно указанная строчка первой пришла ему на ум.Николь Кидман и Урбан состоят в официальном браке с 2006 года. Также звездная пара занимается воспитанием двух дочерей, старшей из которых десять лет, а младшей — восемь.