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Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал актрису “маньяком” в постели

Австралийский певец Кит Урбан решил поделиться подробностями интимной жизни с 51-летней Николь Кидман. По словам музыканта, его жена превращается в “маньяка”, когда дело доходит до постели.
Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал актрису “маньяком” в постели

Поделиться пикантными подробностями Кит Урбан решил в своей новой композиции Gemini. Несколько строк песни посвящены непосредственно Николь Кидман. В частности, музыкант называет ее “маньяком” в постели, подчеркивая, что в действительности она “умница”. Комментируя решение раскрыть детали интимной жизни, австралиец отметил, что кто-то из коллег попросил описать Кидман, и именно указанная строчка первой пришла ему на ум.
Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал актрису “маньяком” в постели

Николь Кидман и Урбан состоят в официальном браке с 2006 года. Также звездная пара занимается воспитанием двух дочерей, старшей из которых десять лет, а младшей — восемь.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55

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