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Саша Черно оправдалась за завтрак Иосифа Оганесяна в честь 8 марта

Саша Черно и Иосиф Оганесян постоянно попадают под шквал критики со стороны хейтеров. Участница проекта "Дом-2" то и дело оправдывается, то за свой вес, то за поведение.
Саша Черно оправдалась за завтрак Иосифа Оганесяна в честь 8 марта

В очередной раз Сашу Черно упрекнули в том, что она врет насчет своего похудения. Не так давно она в один голос с супругом Иосифом Оганесяном заявляла, что правильно питается и принимает лекарства, чтобы забеременеть в будущем. Однако внимательные поклонники заметили, что вчера, 8 марта, Иосиф Оганесян приготовил супруге далеко не диетический завтрак.

Саша Черно поспешила оправдать своего избранника и заявила, что Оганесян приготовил ей низкокалорийный завтрак из яичницы, йогурта с фруктами и зелени. Проектантка добавила, что критикуют ее те, кто завидует их семье.

Тем не менее, поклонники тут же поинтересовались у Саши Черно, какую диету она соблюдает, если в завтрак входит хлеб и зефир в шоколаде.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:43

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