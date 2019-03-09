Саша Черно оправдалась за завтрак Иосифа Оганесяна в честь 8 марта

В очередной раз Сашу Черно упрекнули в том, что она врет насчет своего похудения. Не так давно она в один голос с супругом Иосифом Оганесяном заявляла, что правильно питается и принимает лекарства, чтобы забеременеть в будущем. Однако внимательные поклонники заметили, что вчера, 8 марта, Иосиф Оганесян приготовил супруге далеко не диетический завтрак.Саша Черно поспешила оправдать своего избранника и заявила, что Оганесян приготовил ей низкокалорийный завтрак из яичницы, йогурта с фруктами и зелени. Проектантка добавила, что критикуют ее те, кто завидует их семье.Тем не менее, поклонники тут же поинтересовались у Саши Черно, какую диету она соблюдает, если в завтрак входит хлеб и зефир в шоколаде.