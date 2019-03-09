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Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо Маргариты Ларченко в ломбард

Илья Яббаров после отказа своей возлюбленной Маргариты Ларченко забрал у нее дорогое помолвочное кольцо, которое подарил накануне. Проектант решил проучить свою пассию, а также выручить за него деньги, сдав украшение в ломбард.
Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо Маргариты Ларченко в ломбард

Несколько дней назад Илья Яббаров и Маргарита Ларченко снова сильно поссорились, проектантка бросила в стену помолвочное кольцо, которое ей подарил избранник, а Яббаров не растерялся - забрал его и отнес в ломбард. По словам Ларченко, они ссорились из-за новых слухов на проекте, что Илья Яббаров якобы делает комплименты недавно родившей ему сына Алене Рапунцель. Тем не менее, сам участник реалити объяснил, что сказал бывшей возлюбленной только то, что она хорошо выглядит перед родами.

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко помирились, однако перестали называть друг друга женихом и невестой. Молодые люди наладили общение, но кольцо возлюбленной участник реалити так пока и не вернул. О сумме, вырученной в ломбарде, и причине, по которой туда отнес украшение, Яббаров не рассказывает.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:37

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