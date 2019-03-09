Актер Евгений Князев считает смерть Владимира Этуша болью для театра и государства





Народный артист РФ считает усопшего талантливой и сильной личностью. По его мнению, он прожил свою жизнь, как мужественный человек, и играл в родном театре до самой кончины, никогда не предавая его. Общаясь с журналистами, Князев не забыл упомянуть и супругу актера Елену Горбунову. То, что артист смог дожить до 96 лет, он считает частично и ее заслугой.Актер утверждает, что сейчас театр, где служил Владимир Этуш, находится в трагическом состоянии в связи со смертью своего выдающегося работника. Коллега умершего с другими кинодеятелями мечтал, что Этуш сможет жить вечно, восхищаясь его волей к жизни и работоспособностью, «но нет ничего сильнее смерти».Актер умер 9 марта в одной из московских клиник в возрасте 96 лет. В июле он попал в больницу, тогда Этуш почувствовал себя плохо во время отдыха на заграничном курорте. Уже в ноябре все театральные спектакли с участием артиста отменили, но в декабре он вышел вновь на сцену и был «бодр и свеж».