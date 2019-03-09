Народный артист России Борис Клюев принимал участие в съемках фильма «Война и мир» на Смоленщине





В студии телеканала «Звезда», телеведущая попросила знаменитость прокомментировать коллаж из четырех снимков из музея Дорогобужа, расположенного в Смоленской области. Борис Клюев сообщил: то время он очень хорошо помнит, так как будучи студентом театрального училища им. Щепкина он был призван в армию и служил в городе. В этот период (1963 год) там шли съемки кинокартины «Война и мир», где в массовке артист сыграл роль французского солдата.В студии ток-шоу Борис Владимирович рассказал, почему ему пришлось учить китайский язык, какую роль он получил в Якутском драматическом театре и как, будучи ловеласом и дамским угодником, ему удалось найти счастье с третьей супругой.